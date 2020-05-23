Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı
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Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı.

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı
23.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:58

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı. Baraj havzasında bulunan bazı ağaçların sulara gömüldüğü görüldü.

Yuvacık Barajı'nda, mevsimsel yağışlar ve kış mevsiminde dağlarda biriken karların erimesiyle su seviyesi maksimum kapasiteye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, barajın su seviyesi yüzde 98 seviyesine ulaştı.Doluluk oranıyla birlikte baraj havzası içerisinde bulunan bazı ağaçların sulara gömüldüğü görüldü. 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında, 49 milyon 880 bin metreküp su bulunduğu belirtildi. Baraj doluluk oranının maksimum seviyeye ulaşmasıyla, günün belirli saatlerinde baraj kapakları açılarak, su bırakılmaya başlandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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