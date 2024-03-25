Üye Girişi
Haberler

Kızılırmak'ta Kuraklık Tehlikesi: Baraj Sularının Çekildiği Alanda Koyunlar Otluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak alarm veriyor: Baraj sularının çekildiği alanda koyunlar otluyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'den geçen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Baraj sularının çekildiği alanda da koyunların otladığı görüldü.

Kırıkkale'de karsız ve yağmursuz geçen bir kış mevsiminin ardından bahar yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının yükseldiği kentte, kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nda da su seviyesi düştü. Karaahmetli köyünde çiftçilik ve besicilik yapan Türkyılmaz ailesi, su seviyesinin düşmesi ile baraj yatağında küçükbaş hayvanlarını otlatıyor.

Sivas ilindeki Kızıldağ'ın yamacından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü. Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta adacıklar ortaya çıktı. Besicilik yapan Ali Türkyılmaz, baraj suyunun yaklaşık 50 metre kadar çekildiğini belirterek, kış mevsiminde de yeterli miktarda kar ve yağmurun yağmadığını söyledi.

"Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum"

Çiftçilerin de kuraklıktan etkileneceğini ifade eden Türkyılmaz, "Daha önce baraj seviyesi çok yüksekti, şimdi çok azaldı. Kar, yağmur yağmadı. Baraj suyu 50 metre çekildi. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Daha önce baraj suyu yola kadar çıkıyordu, şu an çok düştü. Bir taraftan da ekim yapılıyor, nohut ekiyorlar. Bu tarafa da pancar ekecekler. Nasıl sulama yapılacak, bilmiyorum" dedi.

"Suların çekildiği yerde de şu anda davarlarımız otluyor"

Baraj suyunun çekildiği alanda hayvanlarını otlattığını anlatan Çağrı Türkyılmaz, "Geçen sene değil, ondan önceki sene baraj suyu daha ilerlerdeydi. Kar ve yağmur olmadığı için şu an çekilme var. Suların çekildiği yerde de şu an koyunlarımız otluyor. Buraya kar bir defa yağdı, o da etkili olmadı, ertesi gün eridi. Tarım arazisi çok burada, bu şekilde devam ederse çiftçiler de etkilenir. Büyük ihtimalle sulama yapamayacaklar, sulama yapılmazsa mahsul de olmaz. Bu durum çiftçi için çok kötü. Maliyetini bile kurtaramayabilir. Allah hepsine yardım etsin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızılırmak Kırıkkale Türkiye Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZMİR ANKET SONUÇLARI I Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak? Merve Bektaş kimdir? CHP Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Merve Bektaş kaç yaşında, nereli? Mürsel Ayrancı kimdir? CHP Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mürsel Ayrancı kaç yaşında, nereli? Umut Akpınar kimdir? CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Umut Akpınar kaç yaşında, nereli? Çağdaş Özgür Yakar kimdir? CHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Çağdaş Özgür Yakar kaç yaşında, nereli? Hüseyin Karaçam kimdir? CHP Konya Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karaçam kaç yaşında, nereli? Fırat Kızılkaya kimdir? CHP Konya Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Fırat Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Rıdvan Şenyurt kimdir? CHP Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Şenyurt kaç yaşında, nereli? Mehmet Mutlu kimdir? CHP Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı Mehmet Mutlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Nuri Köksal kimdir? CHP Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Nuri Köksal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir? DEM Parti Kırıkkale Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Merkez adayı Cahide Dorak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title