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Kars Baraj Gölü'nün Buzları Eridi

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Kışın yüzeyi yaklaşık 40 santim buz kalınlığına ulaşan Kars Baraj Gölü, sıcak havadan dolayı tamamen çözüldü. Baraj gölünün buzları erimesi havadan dron ile görüntülendi.

Kışın yüzeyi yaklaşık 40 santim buz kalınlığına ulaşan ve buzla kaplanan Kars Baraj Gölü sıcak havadan dolayı tamamen çözüldü.

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte donmaya başlayan Baraj Gölü, kentte bu yıl yeterince kar olmaması, havaların da sıcak ve yağmurlu geçmesiyle birlikte yüzeyindeki buzlar eridi. Buzları çözülen baraj gölü havadan görüntülendi.

Kars Baraj Gölü'nün buzlarının çözüldüğünü belirten vatandaşlar, "Mart ayının ortasındayız. Geçen yıl bu zaman eksi 25'i bulurdu soğuklar, buz kalınlığıda 25 santim oluyordu. Bu kış sıcak geçti. Alışmadığımız bir durumdu, Kars Barajı'nın buzları da biraz erken eridi" dedi.

Öte yandan Kars Baraj Gölü'nün buzlarının erimesinin yanı sıra beklenenden az kar yağışı olduğu için sularının çekildiği görüldü. Geçen yıl Mart ayında yüzde 80 doluluk oranına ulaşan baraj gölü kuraklıktan da nasibini aldı. Buzları çözülen baraj gölü dron ile havadan görüntülendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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