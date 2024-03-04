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Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı hizmete başladı

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Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı birimi, Muş'taki göl, baraj, gölet ve nehirlerde suç işlenmesini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapacak.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı birimi hizmete başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın dün itibarıyla kentte göreve başladığı bildirildi.

Ekiplerin Muş'taki göl, baraj, gölet, nehirlerde suç işlenmesini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapacağı belirtilen açıklamada, vatandaşın karşılaştıkları suçlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının güvenlik güçleri için önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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