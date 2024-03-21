Üye Girişi
Haberler

Tunceli Belediyesine Atık Sular Nedeniyle 1 Milyon TL Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de, bir mahallenin atık sularının Uzunçayır Baraj Gölü'ne karıştığı gerekçesiyle belediyeye 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı alanlarında 19 Mart'ta denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda Aktuluk Mahallesi'ndeki incelemelerinde, atık suların arıtılmadan kanalizasyon hattıyla Uzunçayır Baraj Gölü'ne deşarj edildiğini tespit etti.

Gerekli işlemlerin ardından Tunceli Belediyesine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesine göre 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Tunceli Çevre Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title