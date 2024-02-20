Artvin'de sel suları Muratlı Barajı'nda kirli tabakaya neden oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde sel suları, Muratlı Barajı'nda kirli tabakaya neden oldu. Baraj gölü çöp gölünü andırırken, ekipler temizleme çalışması başlattı.

Borçka ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından derelerin ve Çoruh Nehri'nin getirdiği ağaç parçalar, hafriyat ve çamur yığını Muratlı Barajı'nda yoğun bir tabaka oluşturdu. Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Barajı'na derelerin taşması ile ağırlıklı olarak çevre köylerden gelen tomruk ve odun parçalarının, barajın zaman zaman enerji üretimini de aksattığı öğrenildi.

45 metre derinliğindeki barajda ağaç parçaları ve çöpleri gören vatandaşlar ise üzüntülerini dile getirdi. - ARTVİN