Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.U. yönetimindeki 06 AY 284 plakalı otomobil Baraj Yolu Caddesi'nden Salıpazarı istikametine gittiği sırada, TOKİ Kavşağı'ndan yola çıkan Y.S.'nin kullandığı 55 GM 757 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan ani manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüj bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç TOKİ Köprüsü üzerinde bulunan demir bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada M.E.U ve S.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN