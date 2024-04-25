Üye Girişi
Haberler

DSİ Samsun Bölge Müdürü Salıpazarı Barajı inşaatını inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Salıpazarı Barajı inşaatı şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Barajın inşaat çalışmaları hakkında yapılan açıklamada, gövde beton imalatının devam ettiği ve sulama, içme suyu temini ve taşkın kontrolü sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Salıpazarı Barajı inşaatı şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çelik'in barajın inşaat çalışmalarını incelediği bildirildi.

Barajın gövde beton imalatına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Konvansiyonel beton imalatları devam etmekte olup, gövdede 45 adet beton bloğun imalatı tamamlanmış ve 7 bin 750 metreküp beton dökülmüştür. Ayrıca, derivasyon kondüvisinin yaklaşık 110 metrelik kesiminde tabliye hariç betonarme imalatları tamamlanmıştır. Temelden yüksekliği 76,02 metre olan ve 13,19 milyon metreküp su depolayacak olan Salıpazarı Barajı inşaatında 15 bin 400 dekar sulama (8,85 hm3/yıl) ve 25,74 hm³/yıl içme suyu temini ve 10,90 hm3 taşkın kontrolü sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Salıpazarı Samsun Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

500

Yorumlar (1)

Fondaşsavar:

Bakın bu tür yatırım haberlerine tek yorum yok. Bu şu demek burada yorum yapanların çoğunluğunun derdi memleket emekli vatandaş falan değil. Tamamen parayla internet ve sosyal medyada ALGI için çalışmak demek. CHP nin son seçimde 22 Milyar TL bu işe para harcadığını da duyduk. Yazık bakın çaldı battı bitti denilen devletimiz şuraya harcanan para harcana nakit işçi beton milyonlar gidiyor. RTE şunu yapsaydı bırakın bu yatırımları emekliye verin bu parayı deseydi mutlu olacaklardı

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title