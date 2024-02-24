Üye Girişi
Haberler

Pazaryeri'deki Baraj ve Göletlerin Su Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı

Güncelleme:

Bilecik Pazaryeri ilçesinde bulunan baraj ve tarımsal sulama göletlerinin su doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, barajların doluluk oranının artmasıyla çiftçilerin su sıkıntısı yaşamayacağını belirtti.

Bilecik Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, ilçede bulunan baraj ve tarımsal sulama göletlerin su doluluk oranı yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

İlçe de 6 tane sulama göleti olduğunu açıklayan Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, "Şuan bunların 6'sı da yüzde 100 doluluk oranındalar. Ayrıca Dereköy barajımız da dolu savağına yaklaştı. Kış ayında ve son yağışlarla birlikte Allah'a şükür barajlarımız dolu. İnşallah çitçilerimiz bu sene su sıkıntısı yaşamayacaklar" diye konuştu.

Pazaryeri ilçesinin Günyurdu köyünde bulunan 6,66 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip ve 8 bin dekar tarımsal alanın sulama ihtiyacını karşılayan Günyurdu Mustafa Eldemir Barajında doluluk oranı yüzde 100 oranına yaklaşırken barajda su tahliyesi işlemi için vanalar açıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Erkan Karakaş Pazaryeri Bilecik Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title