DSİ Uşak'ta 21 yılda 18 baraj ve 16 gölet inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Uşak'ta 21 yıllık sürede 18 baraj, 16 gölet ve 1 depolama tesisinin inşa edildiğini, bu tesislerde 49,46 milyon metreküp su depolandığını belirtti.

Balta yaptığı açıklamada 21 yılda yürütülen yatırım seferberliğiyle Uşak'ta 132 tesisi hizmete sunduklarını ve bu tesislerle bölge ekonomisine yılda 575 milyon 664 bin lira ek kazanç sağladıklarını bildirdi.

Uşak'ı Türk tarımının öncü kentlerinden biri haline getirmek için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Balta, "2003 yılından günümüze kadar 114 bin 730 dekar araziyi borulu basınçlı sulama sistemi ile tanıştırdık. Düşen sulama maliyetleri ve artan verim ve ürün çeşitliliği sayesinde bölge ekonomisine yılda 575,6 milyon lira ilave katkı sağlıyoruz." dedi.

Sel ve su baskını risklerini azaltmak amacıyla dere ıslah ve taşkın koruma çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Balta, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kent genelinde 49 projemizi tamamladık. 51 yerleşim yeri ile 8 bin 40 dekar arazide su baskını riskini minimize ettik. Şu anda Uşak genelinde 1 projemiz inşaat, 27 projemiz ise plan-proje aşamasında. Bir dere ıslah projemiz ise yatırım programında. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Uşak'ta 1 projeyi tamamladık. 1 proje de inşaat aşamasında. 64 bin 130 dekar alanda tescil çalışmalarının tamamladık. Projeden 10 yerleşim yerinin faydalanacak."