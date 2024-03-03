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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç?

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3 Mart 2024 tarihli İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki barajların doluluk seviyeleri, son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Baraj doluluk oranları, temiz su ihtiyacını karşılamak için büyük önem taşıyor. Peki, Baraj doluluk oranı nedir?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

3 MART (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 3 Mart 2024 Pazar bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

3 MART (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL (İZSU) İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

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