YALOVA (Habermetre) - YÜRÜYEN KÖŞK YÜRÜYEN YALOVA YÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile imzalanan ' Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova' isimli sağlıklı yaşam yürüyüşü 3 Kasım Çarşamba günü yapıldı. Sağlıklı Yaşam yürüyüşüne Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İDO iskelesinin önünden başlayan ve Doğu Sahil Bandın'da devam eden yürüyüş Yürüyen Köşk'te son buldu.

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