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Yurtta hava durumu

08.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 08.11.2020 09:36
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Çok bulutlu kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı 18

İzmir: Az bulutlu 23

Adana: Az bulutlu 27

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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