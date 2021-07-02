Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi
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Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi

Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede kurban satış noktalarını belirledi.

Yüreğir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede kurban satış noktalarını belirledi. Bu yıl ilçe genelinde 4 noktada kurban satışı yapılacak. Belediye ekiplerince kurban satış noktalarında son hazırlıklar devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi kurban satış alanları, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri Yüreğir Devlet Hastanesi yanı, Akıncılar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yanı, Kışla Mahallesi Ahmet Susar Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübü yanı, Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi yanı olarak belirlendi.

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Füsun Aktaş, kurban satış yerlerinde sürekli denetim halinde olacaklarını belirtti. Aktaş, kurban alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Öncelikle hayvanların sağlıklı olmasına, gözlerine, ayaklarına, boynuzlarının kırık olmamasına dikkat edilmelidir. Ağız, dil ve ağız çevresinde yara ve şişliklerin olmaması, ayak tırnaklarında yara olmamalıdır. Gözlerinde ve burnunda akıntı olmaması ve tüylerinin parlak olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri hasta hayvanlar konusunda alo 174 hattını arayabileceklerdir." - ADANA

Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi
Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi
Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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