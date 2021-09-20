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Yunusemreli judocular İzmir'den madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yunusemreli judocular İzmir'den madalyalarla döndü

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, İzmir'de yapılan İller ve Kulüplerarası Minikler Judo Turnuvasında başarılı dereceler elde etti.

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, İzmir'de yapılan İller ve Kulüplerarası Minikler Judo Turnuvasında başarılı dereceler elde etti.

Katıldığı turnuvalarda Yunusemre ve Manisa'yı başarılı bir şekilde temsil eden Yunusemre Belediyespor Judo sporcuları, İzmir'de gerçekleştirilen İller ve Kulüplerarası Minikler Judo Turnuvasında başarılı sonuçlar aldı. Judo sporcularından 36 kg'de Hiranur Özbek üçüncü, 57 kg'de Halime Deveci ikinci, +57 kg'de Nehir Uslu üçüncü, 38 kg'de Emirhan Kula ikinci, 50 kg'de Berat Yeşilbudak birinci, 55 kg'de Ramazan İnci ikinci, 60 kg'de Emirhan Baba turnuvada birinci oldu. Yunusemre Belediyesporlu judocular toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir sporcuları kutlayarak, "Güzel bir turnuva oldu. Derece alan sporcularımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarımızda bize destek olan kulüp yöneticilerimize, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Yunusemreli judocular İzmir'den madalyalarla döndü

Yunusemreli judocular İzmir'den madalyalarla döndü

Yunusemreli judocular İzmir'den madalyalarla döndü

Yunusemreli judocular İzmir'den madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Yunusemreli judocular İzmir'den madalyalarla döndü - Haberler Spor
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