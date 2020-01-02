Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Erdoğan'a 'Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan kişi' benzetmesi
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Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Erdoğan'a 'Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan kişi' benzetmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmaya çalışan kişi’ olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı, Ankara’nın EastMed anlaşmasına yönelik ‘olası’ tepkisinden korkmadıklarını ve hazırlıklı olduklarını söyledi.

02.01.2020 22:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:24
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Erdoğan'a 'Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan kişi' benzetmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmaya çalışan kişi' olarak tanımlayan Savunma Bakanı, 'nın EastMed anlaşmasına yönelik 'olası tepkisinden korkmadıklarını ve hazırlıklı olduklarını' söyledi.


Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Doğu Akdeniz'de 'gerilimi artıracağı' öngörülen EastMed doğal gaz boru hattı anlaşmasıyla ilgili Yunan Open TV'ye açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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