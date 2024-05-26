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Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeni yönetim kadrosunda yer almayan futbol şube sorumlusu Selahattin Baki, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Baki, "Başkanımızla bu konuda konuştuk, aramızda kötü bir kan, kötü bir enerji yok. Geçen pazar günü bir tatsızlık yaşadık o da bir ağabey-kardeş refleksiydi. Çünkü beni çok uyardı o konularda. Yine de hoş değildi görüntü olarak, keşke böyle bir görüntü vermeseydik" dedi.

Fenerbahçe'de seçim hazırlığında olan Başkan Ali Koç'un yeni yönetim kadrosu listesinde yer almayan Selahattin Baki, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın stadında kazanılan derbi zaferi sonra saha ortasında Ali Koç ile yaşadıkları gerginliğe değinen Baki, 'Keşke böyle bir görüntü vermeseydik' ifadelerini kullandı.

"BENİ O KONULARDA ÇOK UYARDI"

Yönetimde yeni yüzlerin olması gerektiğini söyleyen Baki, "6 sene burada çoğumuz yıprandık, elimizden geleni yaptık. Böyle bir 6 yıldan sonra hatta totalde de 10 yıldan sonra mutlaka yeni yüzlerin olması gerekiyordu. Başkanımızla bu konuda konuştuk, aramızda kötü bir kan, kötü bir enerji yok. Geçen pazar günü bir tatsızlık yaşadık o da bir ağabey-kardeş refleksiydi. Çünkü beni çok uyardı o konularda. Yine de hoş değildi görüntü olarak, keşke böyle bir görüntü vermeseydik. Bunlar geçici pozisyonlar, başkanımız 'İhtiyacım olduğu zaman seni arayacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik

"SİVAS MAÇINI İÇİMDEN ATAMIYORUM"

Sivas maçının çok travmatik olduğunu söyleyen Selahattin Baki, "Beni 6 yılda en çok üzen şey... Beni yakından tanıyanlar iyi bilir, kötü travmaları çabuk atlatabilen birisiyim. Babamın vefatında böyle olmuştur, iflas ettik orada da böyle olmuştur. Ancak 3. yılımızdaki Sivas maçını içimden atamıyorum. Çok şey aldı götürdü benden o maç. Sağlığımın bile aynı olmadığını hissettim" şeklinde konuştu.

"KIRGIN OLDUĞUM ŞEYLER MUTLAKA VAR"

Kırgınlıkları olduğunu söyleyen Selahattin Baki, "Kırgın olduğum şeyler mutlaka var. 3-4 şey sayabilirim ama saymayacağım. Ben yedek üye olarak girdiğim yönetimde 3. seneden sonra futbol şubesine atandım, basın sözcülüğüne atandım. Bu kadar onur yaşatılmış bir yerde kırgınlıklar çok önemli olmaz" dedi.

'KETUMLUK BURADA ÇOK ÖNEMLİ'

"Yeni arkadaşlara tavsiyem ketum olsunlar" diyen Baki, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben başkanın gözüne girip iyi bir yol yürüdüysem ketumluk burada çok önemli. Birçok yapılan transferde, benim ilişkilerimle yapılan transferlerde başkaları yapmış diye biliniyor. Hem de yıllardır... Fenerbahçe için çalışsınlar."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Selahattin Baki Fenerbahçe Ali Koç Futbol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Yasar Unal:

En azından net bir adam olduğunu biliyoruz. Algı oluşturmaya çalışmadan, arkadan dolaşmadan bildiğini yaptın. Bu işler insana başta sağlık olmak üzere ciddi kayıplar yaşatabilir. Bundsn sonraki süreçte sağlıklı ve mutlu bir hayatın olur inşallah sayın Selahattin Baki.

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