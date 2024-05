Cannes'a giden CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti

Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "All We Imagine as Light" isimli film, kırmızı halıda çok sayıda ünlü ismi ağırladı. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de sosyal medya fenomeni ve ünlü şef CZN Burak oldu.

"BİR KEBAPÇININ ORADA NE İŞİ VAR"

Genç fenomenin böyle ünlü bir organizasyonda konuk olarak yer alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Bir kebapçının orada ne işi var" eleştirilerine maruz kalan ve çok fazla olumsuz yorum alan CZN Burak, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak hakkındaki olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

"KİMSEYE BİR YANLIŞIM YOK"

"Beğenirsin, beğenmezsin! Türkiye'nin en yüksek takipçili hesabı benim" diyen fenomen "Bazı insanlar neden böyle yapıyor, anlamıyorum. Şu anda Türkiye'de en yüksek takipçili Instagram hesabına sahibim. Beğenirsin beğenmezsin, kimseye bir yanlış, terbiyesizlik yapmıyorum. Bu gerçeği değiştiremezsiniz. Davet ettiler, geldik, kırmızı halıda yürüdük, film izledik, ödül aldık, dönüyoruz. Ama niye böyle yaptıklarını anlamıyorum. Hakikaten çok kötü yorumlar yazılıyor. Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamadım" dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA GELDİK"

Sponsorla geceye katıldığı iddialarına da yanıt veren CZN Burak, "Hiçbir firmanın sponsorluğu söz konusu değil. Daveti kabul edildik, kendi imkanlarımızla geldik. 28 yaşındayım, kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, buraya kendi biletimi alarak geldim. Bundan gocunmuyorum. Her etkinliği kabul eden biri de değilim, ama burayı da hoşuma giderek kabul ettim. Bu kadar üzmeye gerek var mı?" şeklinde konuştu.