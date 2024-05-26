Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği 26 Mayıs 2024 Pazar gününe ait maç programı belli oldu. Gün boyu dünya genelinde ve Türkiye'de gerçekleşecek olan maçlar ve bu maçların hangi kanallarda yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Mayıs 2024 Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 26 Mayıs 2024 Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00
Turan vs. Kapaz - Azerbaycan Premier Ligi - CBC Sport
Erbaaspor vs. Muşspor - TFF 3. Lig Play-Off Final - A Spor
17:15
Celta Vigo vs. Valencia - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus
Las Palmas vs. Alaves - İspanya La Liga Konferans Yayın - S Sport Plus
18:00
Avusturya vs. Danimarka - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv
Galler vs. Hırvatistan - U17 Avrupa Şampiyonası - UEFA.tv
18:30
Araz vs. Karabağ - Azerbaycan Premier Ligi - CBC Sport
19:00
Pendikspor vs. Gaziantep FK - Trendyol Süper Lig - Bein, beIN Sports Tod TV
Fenerbahçe vs. İstanbulspor - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Konyaspor vs. Galatasaray - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Adana Demirspor vs. Başakşehir - Trendyol Süper Lig - Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV
Kasımpaşa vs. Beşiktaş - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 5, beIN Sports Tod TV
Trabzonspor vs. Ankaragücü - Trendyol Süper Lig - Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
Hatayspor vs. Ç.Rizespor - Trendyol Süper Lig - Bein Box Office 1, beIN Sports Tod TV
Atalanta vs. Torino - İtalya Serie A - S Sport Plus, S Sport 2, Exxen
Napoli vs. Lecce - İtalya Serie A - S Sport Plus