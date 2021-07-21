Yunanistan'da aşı karşıtları polisle çatıştı
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Yunanistan'da aşı karşıtları polisle çatıştı

Yunanistan'da aşı karşıtları polisle çatıştı
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'da hükümetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı zorunlu hale getirme kararına itiraz eden aşı karşıtları ile polis arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'da hükümetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı zorunlu hale getirme kararına itiraz eden aşı karşıtları ile polis arasında çatışma çıktı.

Başkent Atina'da şehir merkezindeki Sintagma Meydanında toplanan yüzlerce kişi hükümetin zorunlu aşılama programını protesto etti.

Birçok papazın katıldığı protestoda Yunan bayrakları, büyük boyda haç ve ikonlar taşıyan göstericilerin kendilerini uyaran emniyet güçlerine taş ve su şişeleri fırlatması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.

Öte yandan, Atina Üniversitesi önünde toplanan bir grup aşı karşıtı göstericiye tepki gösteren solcu grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Grupların birbirilerine taş ve sopalarla saldırdığı olayda bir kişi yaralanırken, polisin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Selanik'te de aşı karşıtları protesto eylemi düzenledi.

Selanik Limanı'ndaki Beyaz Kule önünde toplanarak şehir merkezine yürüyen göstericiler, Yunan bayrakları ve "Zorunlu aşılamaya hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül'den itibaren kamudaki sağlık çalışanlarına ve huzurevi personeline Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini açıklamıştı.

Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan Kovid-19 aşı sertifikasının Yunanistan'da da uygulanmaya başlanacağını açıklayan Miçotakis, tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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