Yüksekova'da Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye'nin farklı illerine ait yöresel ürünlerin sergilendiği 'Yöresel Ürünler Fuarı' açıldı.

İlçenin İpekyolu Caddesi'nde bulunan otogarın arkasında açılan fuarda, 30 ilden yaklaşık 80 çeşit ürün sergileniyor. Birçok yöreye ait farklı gıdaların tanıtıldığı fuara yoğun ilgi gösteriliyor. Fuar ile ilgili açıklama yapan Cüneyt Başaran, fuarda organizatörlük yaptığını belirtti. 30 ilden yaklaşık 80 ürün getirdiklerini dile getiren Başaran, fuarda kuruyemiş çeşitleri başta olmak üzere; Bursa zeytini, Afyon sucuğu, biber çeşitleri, baharatlar, Malatya pazarı, Isparta gül ürünleri, doğal sabunlar, hediyelik eşya ve Hatay karadut şurubu olduğunu söyledi. Başaran, "Bu ürünleri farklı şehirlere götürüyoruz. Yüksekova'ya geldik. İnşallah burada da güzel bir etkinlik oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. 15 gün buradayız. Yüksekovalı vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ