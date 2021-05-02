Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
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Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor

Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sessizliğini koruyor.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sessizliğini koruyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kısıtlama vatandaşların uyulmasıyla sakin geçiyor. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını almak için market ve fırınlara gittikleri görüldü. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe bürünürken, sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini sürdürüyorlar. - HAKKARİ

Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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