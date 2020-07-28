Yüksekova'da korkutan yangın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Şükrü Kurtdiş isimli vatandaşa ait evin odunluğunda meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında maddi hasar meydana gelirken, vatandaşların ihbarı üzerine; yangın çevre binalara sıçramadan Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. - HAKKARİ

Kaynak: İHA