Yozgat Milletvekili Başer, TOKİ konutları inşaatını inceledi
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Yozgat Milletvekili Başer, TOKİ konutları inşaatını inceledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 643 dairelik TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

Yozgat Milletvekili Başer, TOKİ konutları inşaatını inceledi
22.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:06

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 643 dairelik TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarıyla Yozgat'ın dört bir köşesinin modern TOKİ konutlarıyla donatıldığını söyledi.

Yozgat merkez ve ilçelerinde TOKİ konutlarının yapıldığını, vatandaşın rahat ve huzur içinde bu sıcak yuvalarında oturduklarını belirten Başer, "Şimdi de merkez Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada içerisinde sosyal donatıları, ticaret merkezi ve caminin yer aldığı 451'i 2+1 konut, 192'si de 3+1 olmak üzere 643 konut bulunuyor. Kısa bir süre önce başlayan inşaat çalışmaları 13 Mart 2022'de tamamlanacak. Ancak müteahhit firma konutları 2021 yılı içerisinde tamamlayıp teslim etmeyi planlıyor." dedi.

Başer, konutların inşaatıyla birlikte altyapı konusunda da kurumlarla görüşmeler yapıldığını anlatarak, "Doğal gaz, elektrik, telefon ve internet altyapılarının da konutların tamamlanmasıyla birlikte hazır olması için kurum yetkilileriyle görüşmeler yapıldı. Bu altyapı çalışmaları konutlarla aynı zamanda tamamlanmış olacak. Artı bir bekleme süresi olmayacak." diye konuştu.

Daha sonra Yozgat Adalet Eğitim Merkezi inşaatına geçerek, müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başer, "İlimizde yapılan adalet eğitim merkezi inşaatı tamamlanmış durumda ve önümüzdeki ay kabul işlemleri başlayacak. Ondan sonra da hizmete açılması planlanıyor. Bu merkezimiz de inşallah sosyal, kültürel yönden kentimize büyük değer katacak." diye konuştu.

İncelemelerde İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da Başer'e eşlik etti.

Kaynak: AA

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