Youtube çöktü mü? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube çalışıyor mu? Youtube neden çöktü?

26 Şubat 2021 Cuma günü, Dünya genelinde Youtube kesintiye uğradı. Youtube sitesine giremeyen vatandaşlar, Youtube çöktü mü? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube çalışıyor mu? Youtube neden çöktü? Youtube ne oldu? merak ediyor.

Youtuba girerken erişim sorunu yaşayan vatandaşlar Youtube çöktü mü? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtubeçalışıyor mu? Youtube neden çöktü? Youtube ne oldu? soruyor. İşte soruların cevabı!

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya'nın tamamında Youtube'da yükleme sorunu yaşanıyor. Youtube 26 Şubat Cuma günü ilk defa bu kadar büyük bir yazılım sorunu yaşıyor.

YOUTUBE NEDEN ÇÖKTÜ?

Youtube kanal sahipleri, yaşanan teknik aksaklığın bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.