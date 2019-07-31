Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cip çarptı

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a (20) Fransa plakalı cip çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Melikgazi İlçesi Köşk Caddesi Mustafa Şimşek Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Fransa'dan yaz tatili için gelen gurbetçi Caner Yellikaya hakimiyetindeki CF 597 ZV plakalı cip, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı genç kızı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Kalın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cipin çarptığı genç kızın metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.

Kaynak: DHA