Yolu kardan kapanan hastalara sağlık ve karla mücadele ekipleri ulaştı - Haberler
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Yolu kardan kapanan hastalara sağlık ve karla mücadele ekipleri ulaştı

Yolu kardan kapanan hastalara sağlık ve karla mücadele ekipleri ulaştı
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis Acil Sağlık Hizmetleri ile İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti.

MUTKİ, BİTLİS (AA) - Bitlis Acil Sağlık Hizmetleri ile İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetişti.

Bitlis Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği kentte, Acil Sağlık Hizmetleri ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerdeki hastalara ulaşmak için çalışma yürüttü.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Erler köyünde epilepsi nöbeti geçiren 14 yaşındaki hastayı almaya giden ambulans, kara saplanarak mahsur kaldı.

Bunun üzerine, köye giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkararak hastanın Mutki Devlet Hastanesine ulaştırılmasını sağladı.

Öte yandan sağlık ekipleri, kar yağışı ve tipiye rağmen Güroymak Devlet Hastanesinden Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine hasta nakli gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamada ise Valilik koordinesinde, Türk Kızılayı ekiplerinin yoğun kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara kumanya dağıttığı belirtildi.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Bitlis, Mutki, 112, kar, Güncel, Haber

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