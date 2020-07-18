Yoldan çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 yaralı
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Yoldan çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 yaralı

Bolu'da yoldan çıkan bir hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç dereye yuvarlandı: 1 yaralı
18.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:48

Bolu'da yoldan çıkan bir hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu yönüne giden Kadir Uysal idaresindeki 14 LC 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akkayalar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Yoldan yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Mudurnu Çayı'nda durabilen araçtan yaralı olarak kurtulan sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Dere yatağındaki araç olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA

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