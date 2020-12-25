Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

25.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:45
Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından ilçe girişinde bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramalada yolcu Y.E'nin üzerinde 21,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:50:16. #1.14#
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