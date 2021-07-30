YÖK Başkanlığı'na Prof. Dr. Erol Özvar atandı

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na atandı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı

EROL ÖZVAR KİMDİR?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü Erol Özvar, 1966 yılında İstanbul doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık bulundu.

2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yapan Özvar, halen Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği idare kurulu ve Uluslararası iktisat tarihi kurumu bilim kurulu üyesi.

İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çoçuk babası. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı