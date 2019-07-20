YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YKS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite sonuçları sonrasında merakla beklenen 2019-YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Üniversite adayları, ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde tercihlerini girmeleri gerekiyor. YKS tercihleri ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, üniversite hayalleri için son adımı atacakları YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor merak ediyorlar.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2019 YKS TERCİH KILAVUZU

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayında açıklanacak.

ÖSYM 2019 YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI