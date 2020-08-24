Yığılca'da korona virüs denetimi yapıldı DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce'nin Yığılca ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce'nin Yığılca ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçe Kaymakamlığı'na bağlı ekipler ve ilçe zabıtasının katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde sorun ve sıkıntısı olanlara cezai işlem uygulandı. Ayrıca vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda da uyarılarda bulunuldu. Yığılca Kaymakamlığı Koordinasyonunda yapılan denetimlerde lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, restoran, çay bahçesi, berber, kuaför, internet kafe ve salonları, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, taksi durakları, parklar, piknik ve mesire alanları Sağlık Bakanlığınca yayınlanan rehberler doğrultusunda denetlenerek işyeri ve işletme sahiplerine Covid-19 salgını mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA