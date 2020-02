"Yeşim Meltem Şişli'nin İBB için bir yük olduğunu düşünüyorum"

10.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) meclis toplantısında konuşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli için "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yükten bir an önce kurtulmalı" dedi.

Göksu sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu söylenen sözlerden rahatsız olmamış olacak ki, bu sözler ortaya çıktıktan sonra bu yönetici ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmadı. Onlarca şahit belgeleriyle beraber ve yargıya intikal ettiği hali ile beraber bu ilgili yöneticinin bu ifadeleri kullandığını ifade etti ve kayıtlara geçirdi. Bu kullanılan ifadeler bir insanlık suçudur, iki nefret suçudur, üç ayrımcılıktır. Bu kullanılan cümlelerin hem siyasi, hem hukuki, hem idari yaptırımları olmak zorundadır. Hukuki sonuçlarının ne olacağı konusunda yargı karar verecektir. Siyasi sonuçlarının ne olacağı konusunda hep beraber takip edeceğiz. Ama idari sonuçları konusunda İstanbul Belediye Başkanından İstanbul halkı ve biz burada meclis olarak sonuç bekliyoruz. 21. yüzyılın bu başlangıcında bu kentin herhangi bir yönetiminde olmayı bu kadın hak etmiyor. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi olarak bu konuda idari işlem yapmazsanız bizim siyasal olarak ne yapacağımızı ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz."

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN BİR YÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerine değinen Göksu, "Her zaman kullandığınız dil 16 milyonu temsil ediyor. Peki o hakaret edilen insanlar o 16 milyonun içinde değil mi? Herkesi kucaklayacağınızı söylüyordunuz, o insanlar kucaklayacağınız insanlar içinde değil mi? Onlar yoksa başka bir gezegenden mi geldiler? Şimdi CHP grubundaki hanımlara seslenmek istiyorum, bir hanımefendi olarak diğer hanımefendilere yapılan bu ayrımcılığı nasıl içinize sindirebiliyorsunuz. Bu sözleri sarf etmiş bir yöneticinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yükten bir an önce kurtulmalı ve gereğini ivedilikle yapmalıdır" şeklinde konuştu.

"SEÇİMDEN ÖNCE HER ŞEYİ İNDİRECEĞİM DİYECEKSİNİZ, SEÇİMDEN SONRA HER ŞEYİ BİNDİRECEKSİNİZ"

Zam konusuna da tepki gösteren Göksu, "İnsanların günlük yolculuğunu yiyenler garip gurabanın biletine yüzde 30 zam yaptı. Bu zammın ekonomik boyutunu, hukuki boyutunu değil ahlaki boyutunu değerlendirmemiz gerekir. İstanbul'da sayın başkanımız seçim kampanyası boyunca dört şeyde halkın harcamasını azaltacağını belirtti. Bunlar eğitim, gıda, su, ulaşım. Azaltma böyle mi oluyor? Marmaray'a yüzde 35 zam, Marmaray'a yapılan zam aynı UKOME kararından çıktı. 5216 yasa gereği ulaşım konusunda yetkili UKOME'dir, yetkisi de toplu taşıma fiyatlarını belirlemektir. UKAME bir karar almıştır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kararı onaylamıştır. Ey aziz İstanbullular İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Seçimden önce her şeyi indireceğim diyeceksiniz, seçimden sonra her şeyi bindireceksiniz. Seçimden önce Her şey güzel olacak diyeceksiniz, seçimden sonra her şey zamlı olacağa çevireceksiniz" dedi.

(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç - Emre Baba/İHA)

Kaynak: İHA