Yeşil altın harmana gelmeye başladı

27.08.2019 15:35

Karadeniz'de "yeşil altın" olarak bilinen ve hasadı yapılan fındık, harmanlarda kurutulmaya başlandı.

Türkiye'nin en önemli tarım ihracatı olan ve Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini üreten Karadeniz bölgesinde çiftçiler topladıkları fındığı boş arazilere getirip kurutma işlemine başladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de hasat yapan üreticiler, patoz makinesi yardımıyla çotanağından ayırdıkları fındıkları kurutmaya başladı.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı çiftçilerin hasat ile birlikte kurutma işlemine başladığını da söyledi.

Bölgede yaklaşık 20 gündür tatlı telaş olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatı açıklamasının ardından üreticilerin heyecanla bahçelerine girdiğini söyledi.

Sahil ve orta kesimde fındık hasadının başladığını aktaran Başaran, şöyle konuştu:

"Ayın beşi itibariyle hasada başlanıldı. Biz üreticilerimizin faaliyetlerini yakından gözlemliyoruz. Bu sene şöyle bir gözlememiz var, özellikle rekolte de bir kayıp olduğunu gözlemliyoruz. Zaten bu bizim tahmin ettiğimiz bir sonuçtu. Çünkü geçen yıllardan gelen özellikle külleme ve Amerikan Beyaz kelebeği bölgemizde yoğun olarak bölgemizde hissedildi. Bu neden ile bölgemizde bir rekolte kaybı olduğunu düşünüyoruz."

Kalite için harmanlama çok önemli

Başaran, harmanlama işlemlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bin bir meşakkatle ürettiğimiz fındık ürününü değerlendirmek çok daha önemli. Fındığın kalitesi için harmanlama işlemi çok önemli. Çünkü geçmiş yıllara göre daha fazla yağış olan bir yıl geçiriyoruz, dolayısıyla nem oranları yüksek. Fındığı kurutmada problemler oluyor. Geçmiş yıllarda 2-3 gün de kuruttuğumuz taneyi bu sene 5 günde kurutuyoruz. Eğer kurutmada dikkat etmezsek bu hepimizin zararınadır, ülkemizin zararınadır."

"Özellikle harmanlama işlemine dikkat etmemez gerekir." diyen Başaran, "Bahçe de fındığı uzun süre çuvallarda uzun süre bekletmemiz gerekir. Bu antitoksinin önüne geçmesi lazım. Tane olan fındığı iyi kurutmalı ki kaliteli fındığı piyasaya verelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA