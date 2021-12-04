Yeryüzü Doktorları, Suriye'de 3 yılda 500 bin hastaya şifa oldu

Yeryüzü Doktorları Derneği, iç savaşın sürdüğü Suriye'de, 3 yıl önce kurduğu sağlık merkezlerinde 500 bin civarı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım faaliyetleri yürüten dernek, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Soran beldesi, Afrin ilçesinin Cinderes beldesi ve Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesinde bölge halkına sağlık alanında destek oluyor.

Suriye'deki savaş mağdurlarına 3 yıldır ücretsiz sağlık hizmeti veren merkezler, 500 bin civarı hastaya şifa dağıttı.

Söz konusu sağlık merkezlerinde, dahiliye, pediatri, kadın hastalıkları, kulak-burun-boğaz, diş tedavi, laboratuvar ve cildiye olmak üzere çeşitli branşlarda sağlık hizmeti sunuluyor.

Kadın doğum alanlarında uzman ekiplerin destekleriyle de sağlık merkezlerde 240 bebek dünyaya geldi.

Yeryüzü Doktorları Derneği Suriye Görevlisi Cihad Veys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu merkezler aracılığıyla Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hastalara ücretsiz ilaç desteği sağladıklarını söyledi.

Veys, "Bizi destekleyen bağışçılarımıza ve Suriyelilerin yanında olan Türkiye'ye çok teşekkür ederim." dedi.

"Ücretsiz hizmet veriyorlar"

Deyrizor ilinden 3 yıl önce Halep'in Azez ilçesine göç eden Um Muhammed Soran, derneğin sağlık merkezinde tedavi gördüğünü kaydetti.

Um Muhammed, "Tüm sağlık hizmetlerini Yeryüzü Doktorları merkezinden alıyorum. Ücretsiz hizmet veriyorlar. İlaç desteği sağlıyorlar. Allah razı olsun." diye konuştu.

Halep'ten göç eden Meryem Ali de derneğe teşekkür ederek, "Kadın hastalıkları bölümünde tedavi görüyorum. Doktorlar çok iyi. Bizimle yakından ilgileniyorlar. Desteklerinden dolayı Allah onlardan razı olsun. İlacımı da ücretsiz temin ettiler." ifadelerini kullandı.