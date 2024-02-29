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Yüksekova'da yerli çoban bulunamayınca İran'dan çoban getirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminde 40 bin TL'ye kadar çalışacak yerli çoban bulunamayınca İran'dan çoban getirildi. İranlı çoban, 4 aydır köyde çiftçilerin koyunlarına bakıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminde 40 bin TL'ye kadar çalışacak yerli çoban bulamayınca İran'dan çoban getirdiler.

Kış mevsimin en ağır geçtiği illerden biri olan Yüksekova'da çiftçiler tüm zorluklara rağmen küçükbaş hayvanlarına bakıyorlar. Yaz boyunca hayvanlarını ilçenin en yüksek kesimlerinde bulunan yaylalarında bakarken, kış ayların ise tekrar köylerine getirerek ağıllarda beslemeye çalışıyor. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca köyündeki çiftçiler, zorlu kış sürecinde yerli çoban bulunmayınca İran'ın Urmiye şehrinde 40 bin TL'ye çalışacak çoban getirdiler.

İranlı Celal Kodreti (46), köyde çiftçilerin koyunlarına 4 aydır gece gündüz baktığını söyledi. 300 koyuna baktığını ifade eden Kodreti, burada kış sürecinin bitmesiyle yeniden ülkesine çocuklarının yanına döneceğini belirtti. 4 aydır burada çobanlık yaptığını belirten Celal Kodreti, " İran'da iş imkanı kısıtlı olduğu için Türkiye'yi tercih ediyoruz. Yüksekova, Urmiye'ye yakın ve akrabalık olduğu için bu taraf daha iyi oluyor. Buradaki köy sakinleri yerli çoban bulamayınca gelip bize ulaştılar. Bize sunulan para, İran parasına göre çok iyi ve kabul ettik. 4 aydır bu köydeyim ve 300 koyuna bakıyorum. Bana çok iyi davranıyorlar ve benle ilgileniyorlar. Allah nasip ederse kışın bitmesiyle yeniden şehrime çocuklarıma döneceğim" dedi.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de, 4 aydır zorlu bir süreçle Çukurca köyünde çobanlık yapan Celal Kodreti'yi ziyaret ederek yakından ilgilendi. Perviz Geçirgen, "Yüksekova 6 aylık bir kış süreci yaşıyor. Yaz aylarında çiftçilerimiz daha rahat olurken, kışın başlamasıyla zorlu günler yaşıyor. Özellikle yerli çoban bulma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Çukurca köyünde bulunmayınca İran'dan getirdiler. Sağ olsun arkadaşımız gece gündüz demeden çalışıp hayvanlara bakıyor. Allah kendisinden razı olsun, o da ekmeğinin peşindedir. Biz de kendisini ziyaret edip bilgi alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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