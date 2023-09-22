Yüksekova'da sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde yaban dağ keçileri görüntülendi.

Yüksekova ilçesinde son dönemlerde sürüler halinde dolaşan dağ keçileri vatandaşları şaşırttı. Yeşildere köyünde sürü halinde yola inen dağ keçilerini gören vatandaşlar, şaşkınlık içerisinde anı cep telefonuna kaydettiler.

Arabasıyla seyir halinde olan Melik Bilici isimli vatandaş, Van-Yüksekova karayolunda sürü halinde inen dağ keçilerini cep telefonuyla görüntülediğini ifade ederek, "İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Bende köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin" dedi.