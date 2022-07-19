Yüksekova'da koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu Yüksekova'da koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne olduHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yüksekova'da koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünün Mergezer Yaylası bölgesinde düzenlenen koyun kırkma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Gezgin Ümit Bartın tarafından görüntülenen koyun kırkma mesaisi, yaylalarda devam ediyor. Yaz mevsiminde koyunların serinlemesi için şenlik havasında koyun kırkma yapıldığını belirten Ümit Bartın, "Doğayı gezerken koyun kırkma şenliğine denk geldim. Koyunların kırkılması zahmetli bir iş. Çiftçiler her sene bunu şenlik havasında gerçekleştiriyor" dedi. İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel Yerel Güncel Haberler

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