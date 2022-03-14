Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret - Haberler

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Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

Yıldırımlı 51 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

ANKARA (İHA) - Yıldırımlı 51 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ndeki ders çalışan öğrencileri geçtiğimiz haftalarda ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençleri Ankara'ya davet etmesi üzerine Yıldırımlı 51 genç soluğu başkentte aldı. 'Yıldırım'ın Gençleri Bakanlığında' sloganıyla yola çıkan 51 Yıldırımlı genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Müzesi, Millet Cami, Millet Kütüphanesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Ankara turunun ardından bakanlıkta Kasapoğlu ile bir araya gelen gençler, bakan ile muhabbet edip fikirlerini sundu.

Bakan Kasapoğlu'na Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın selamını ileten Yıldırım'ın gençleri kendilerini Ankara'da misafir ettikleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. - BURSA

Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

Yıldırımlı gençlerden Kasapoğlu'na iade-i ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım Belediyesi, Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Yerel, Haberler

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