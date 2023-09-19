Yıldırım'da sokaklar şenlendi

Bursa- Yıldırım Belediyesi, yaz boyunca 25 mahallede düzenlediği mahalle şenliklerinde 25 bin çocuğu, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi'nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin son durağı Yıldırım Bayezid Külliyesi bahçesi oldu. Binlerce çocuğun keyifli vakit geçirdiği 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile minikler seksek, halat çekme, yağ satarım, sandalye kapmaca gibi oyunlarla eğlenceli vakit geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinlediler. Yıldırım Belediyesi'nin yaz boyunca 25 mahallede gerçekleştirdiği mahalle şenliklerine yaklaşık 20 bin çocuk katıldı.

Bilgisayarda değil sokakta oynayın

Yaz Mahalle Şenlikleri ile mahalle kültürünü canlı tutmayı ve insanları bir araya getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Günümüzde çocuklarımız, zamanın büyük bir bölümünü, bilgisayar, tablet, telefon gibi elektronik cihazlarla geçiriyor. Oyun dediğimiz zaman maalesef çocuklarımızın aklına bilgisayar oyunları geliyor. Biz de çocuklarımızı bu teknolojik mahkümiyetten kurtararak, onlara sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için Yaz Mahalle Şenliklerini düzenliyoruz. Yoğun şehirleşme ve teknolojiyle çocuklarımız bu imkana pek sahip değiller ancak onları bu oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yaz boyunca 25 mahallede düzenlediğimiz etkinliklerde yaklaşık 20 bin çocuğumuzu sokak oyunları ile tanıştırdık. Çocuklarımızın geleceği için projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA