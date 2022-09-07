Yıkılan okulun bahçesi geceleri alkoliklerin mekanı oldu

3 yıl önce yıkılan okullarını geri istiyorlar

Mahalle sakinleri: "Çocuklarımızı güvenle dışarı bırakıp oyun oynatamıyoruz"

DÜZCE Düzce'nin ilk yapılan okullarından birisi olan Işık İlkokulu'nun yıkımı ile birlikte hafriyat alanına dönen okul bahçesi alkoliklerin mekanı haline geldi. Okul bahçesinde yaşanan ahlak dışı olaylara da isyan eden sokak sakinleri, okullarının yeniden yapılması için çağrıda bulunurken, çocuklar ise tekrardan okullarına kavuşacakları günü bekliyor.

Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta 1963 yılında yapılan ve dönemin ilk ilkokulları arasında yer alan Işık İlkokulu 3 yıl önce ağır hasarlı olması sebebiyle yıkıldı. Yerine ise yeni okul yapılması planlanıyordu. Ancak aradan geçen 3 yıl içinde okul inşaatı bir türlü başlamadı. Üstelik hafriyat alanına dönen okul bahçesi de adeta alkoliklerin uğrak mekanı oldu. Ahlak dışı olayların da yaşandığı sokak sakinlerini tedirgin ediyor. Sokakta bulunan ve okulun bahçesini oyun alanı olarak kullanan çocuklar ise alkol şişelerinin arasında oyun oynamak zorunda kalıyor. Şikayetçi olan sokak sakinleri sorunun biran önce çözüme kavuşmasını ve yıkılan okullarının yerine yeniden okul yapılmasını istiyor.

"Başımız burada yaşanan ahlaksızlıklar nedeniyle belaya girecek"

Mahalle sakini Zeki Kapankaya, okullarını geri istediklerini belirterek, "Burası 1963'de yapılan Düzce'nin en eski okullardan biri olan Işık İlkokulu. 3 yıl oldu bizim okulumuz yıkıldı. Burada eğitim gören çocukları ise aldılar Yunus Emre İlkokulu'na yerleştirdiler. Işık İlkokulu öğrencileriyle birlikte karıştırdılar. Şu anda aileler burada büyük sıkıntı çekiyor. Burada oturan kişiler Yunus Emre Okulu'na çocuklarını götürmeye çalışıyor. Işık ilkokulu ise bizim 60-70 senelik okulumuz. Yıkılalı 3 yıl oldu. İstenmeyen her şey burada. Biz burada başımıza iş almayalım, buraya okulumuzu geri istiyoruz. Burası çarşının göbeğinde Çay Mahallesinin göbeğinde ama tarla oldu. Yetkililere sesleniyoruz burası okul başka bir şey değil. Eğitim verilecek yer. Tanımadığımız şahıslar okul dediğimiz bahçeye giriyorlar. Biz okulumuzu istiyoruz, okul istiyoruz. Nerede okul? Güvenlik kulübesi var camlarını kırdılar, kapıda demir kapı vardı artık yok" dedi.

"Çocuklarımızı güvenle dışarı bırakıp oyun oynatamıyoruz"

Çay Mahallesi sakinlerinden Tuğba Erdi, kendisinin bu mahallede oturduğunu ve çocuğunun 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Okulumuz yıkıldıktan sonra Yunus Emre Okuluna gidiyoruz. Işık İlkokulumuzun bu halde olmasından dolayı mağduruz. Burada aileler yaşıyor, çocuklarımız burada mahalle içinde bahçe içerisinde uygun olmayan şeyler oluyor. Çocuklarımızı güvenle dışarı bırakıp oyun oynatamıyoruz. Çocuklarımız dışarıya çıkarken tedirgin oluyor. Ağaçların altlarına bakacak olursanız kötü niyetlerle kullanıldığını göreceksiniz. Yanlış şeyler yapılıyor ve bununda önüne geçilemiyor. En azından okulun bir başlangıcının olması bile buranın bir düzen içerisine alınmasını sağlar" diye konuştu.

"Okul bahçesine yakışmayan durumlarla karşılaşıyoruz"

Bölgenin güvenli olmadığını ve buraya tekrardan okul yapılmasını isteyen Mehtap Çalışkan, "Ben burada yaşıyorum, buranın gündüzü ayrı gecesi ayrı, okulumuzun bahçesi çok kötü. Madde kullananlar oluyor polisi çağırıyoruz geliyorlar ama ertesi gün yine aynısı oluyor. Çocuklarımızın burada rahatça oynayamıyorlar devamlı peşlerinde geziyoruz. Biran önce okulumuzun yapılmasını istiyoruz burası çok kötü durumda şu anda" şeklinde konuştu.

"Okulun bahçesine giremiyoruz, korkuyoruz"

Çocuklarda okulunun biran önce yapılmasını isteyerek, "Burada geliyorlar alkol alıyorlar, ateş yakıyorlar okulun bahçesine giremiyoruz korkuyoruz. Buraya okul olsun okulumuzu istiyoruz. Güvenli olsun istiyoruz" ifadelerine yer verdiler.