Yenimahalle'de sünnet kayıtları başladı

Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni kayıtları başladı.

Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni kayıtları başladı.

Yenimahalle'de ikamet eden her ailenin faydalanabileceği sünnet şöleni kayıtları 2 Haziran'da sona erecek. Her sene bine yakın çocuğun sünnet edildiği şölende, bu yıl da sünnet kıyafetleri Yenimahalle Belediyesi tarafından verilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle müracaat etmesi yeterli olacak. Başvurularda 3 yaş altı küçük çocukların sünnet edilmesi sağlık açısından doğru bulunmaması nedeniyle kayıtları alınmayacak. Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 526 2405 veya 526 2507 numaralı telefonları arayabilecek.

"Yüzlerce çocuğumuzun heyecanına ortak oluyoruz"

Sünnet kampanyasının, sosyal belediyeciliğin bir gereği olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir zihniyetle hizmet ediyoruz. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirerek onlara biraz olsun destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl da yüzlerce çocuğumuzun bu heyecanına ortak olacağız" diye konuştu. - ANKARA