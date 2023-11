Vali Akbıyık'tan Öğretmenler Günü mesajı

Muğla valisi İdris Akbıyık 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında 1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği tarih olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü büyük bir heyecanla karşıladıklarını açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Kuşkusuz kainatın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, fedakarlık isteyen onurlu mesleklerin başında gelir. Her daim ve her şartta bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerimiz geçmişten geleceğe rehberliğin ve gelecek nesli oluşturan evlatlarımızın gelişimlerinin, daha ileri hedeflere doğru yürümelerinin köprüsü vazifesini üstlenirler. Bizlerden geleceği devralarak muhteşem mazimizin daha muhteşem bir geleceğine götürecek yavrularımızı sevgiyle, eğitimle öğretmenlerinden feyiz alarak bir insan olmanın güzelliklerini taşıyacaklardır. Bu yavrularımız sadece ülkemizin geleceğini değil dünyanın geleceğini de sevgileriyle ilimleriyle ve insana ait kıymetleriyle taçlandıracaklardır. Öğretmenlerimiz görevlerin en soylusunu icra ederler. Geleceğimizi, hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kendilerine duyulan güvenin sorumluluğunu bir ömür boyu taşırlar. Sizlerden en büyük beklentimiz, her şeyden önce iyi insanlardan oluşmuş bir toplum meydana getirmeyi ve milli-manevi-kültürel değerlerin yanı sıra evrensel ilkeleri de özümsemiş, benimsemiş fertler yetiştirmeyi temel amaç edinmenizdir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle işaret ettiği üzere "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet adını almak yeteneğini kazanamamıştır' Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi başında şehit olmuş, hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi. - MUĞLA