Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı... Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı tahıl gemisindeki incelemeleri bitti. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı tahıl gemisindeki incelemeleri bitti. İncelemelerini tamamlayan ekibin gemiden ayrıldığı öğrenildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Birleşmiş Milletler Türkiye Ukrayna Rusya Yerel Haberler

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