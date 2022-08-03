Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı... - Haberler

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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı...

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı...

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı tahıl gemisindeki incelemeleri bitti.

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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı tahıl gemisindeki incelemeleri bitti. İncelemelerini tamamlayan ekibin gemiden ayrıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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