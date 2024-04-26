KOTON HALKA ARZ | Koton halka arza açıldı mı? Koton katılım endeksine uygun mu?

KOTON ŞİRKETİ KİME AİT?

1988'de İstanbul Kuzguncuk'ta açılan 25 metrekarelik bir mağaza ile başlayan hikayemizi, bugün uluslararası bir moda perakende markası olarak devam ettiriyoruz. En güncel trendleri yansıtan koleksiyonlarımızla Türkiye'nin moda ve perakende öncüsüyüz. 1996 yılında Münih'te açtığımız ilk yurtdışı showroomumuz ardından 2002 yılında Ortadoğu, Rusya ve Balkanlarda mağaza açılışlarımızı gerçekleştirdik. Yurtiçinde 241, yurtdışında 192 olmak üzere toplam 433 mağazada, dünya genelinde ise 1000'den fazla toptan ve perakende satış noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün online ve offline kanallarımızla birlikte Asya'dan Avrupaya, Ortadoğu'dan Afrikaya, Amerikadan İngiltereye dünya üzerinde 69 ülkeye Koton modasını ulaştırıyoruz. Master franchise ve toptan satış gibi farklı kanallarla satış ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Geniş ve yetenekli tasarım ekibimizle her yaşa ve tarza uyum sağlayabilecek çeşitlilikte oluşturduğumuz koleksiyonlarımızla kadın, erkek, çocuk, aksesuar, bebek gibi pek çok farklı kategoride en moda ve trend tasarımları mağazalarımızda ve Koton.com'da müşterilerimize sunuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ve yaratıcı, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımımızla global bir marka olarak moda ve perakende sektöründe hızla büyümeye devam ediyoruz. Attığımız her adımda müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizin alışverişlerini kolaylaştırmak, onların beğeni ve tercihlerine en iyi alışveriş deneyimini sunmak için Nisan 2023'te hayata geçirdiğimiz sadakat programımız Koton Club yaklaşık 2,7 milyon üyeye ulaştı. Sezon trendlerini özgün tasarımlarla buluştururken moda perakendesinde öncü uygulamalara imza atıyor, işimizi insan ve teknoloji odağında geliştirmek için büyük bir tutku ve heyecanla çalışıyoruz. Ödüllü Tasarım merkezimiz 83 kişilik kadrosuyla bugüne kadar 74 proje üretti, 4 üniversite ve moda okuluyla 7 alanda iş birliği gerçekleştirdi ve 46 patent aldı. Koton'da Dünyamıza, Topluma, İnsana ve İşimize saygı duyarak "Yaşama Saygı" önceliğiyle üretim ve tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımız ve fırsat eşitliği yaratan politikalarımızla tüm paydaşlarımıza değer katma hedefiyle 35 yıldır müşterilerimizin hayatına tarz ve güzellik katmaya devam ediyoruz.

KOTON HALKA ARZA AÇILDI MI?

Koton halka arz tarihi henüz belli olmadı.

KOTON HALKA ARZ ARALIĞI NE?