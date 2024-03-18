Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı Düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi. İlçe protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Programda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi.
Programın ilki, Cumhuriyet Meydanı önünde düzenlendi. İlçe protokolünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunma töreninin ardından, Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı'na, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Çeşitli gösterilerin yapıldığı programda, dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeleri takdim edildi. - SİNOP