Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı Düzenlendi

Güncelleme:

Sinop'un Türkeli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi. İlçe protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Programda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle program düzenlendi.

Programın ilki, Cumhuriyet Meydanı önünde düzenlendi. İlçe protokolünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından, Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı'na, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı programda, dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeleri takdim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi 18 Mart Türkeli Sinop Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title