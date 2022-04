MALATYA (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlikte tören düzenlendi.

Çelenk sunumu ve şehitler için saygı atışı ile başlayan törende Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şehitlikte bulunan anıt defterini imzaladı. Emniyet Müdürü Dağdeviren daha sonra imzaladığı metni okuyarak şunları söyledi, "Aziz şehitlerimiz 177 yıllık tarihini şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen ulu bir çınar gibi bu güzel vatan toprağı ile aziz milletimizin ortak kültür ve değerleriyle bu yıl Türk Polis Teşkilatının bir parçası olan mesai arkadaşlarımla birlikte huzurlarınızdayız. Sizler bu aziz milletin huzur ve güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için en değerli varlıklarınız olan canlarınızı seve seve feda etmek suretiyle vatan sevgisi, millet sevdası ve vazife aşkının ne kadar kutsal ve ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha öğrettiniz. Aziz şehitlerimiz hiç şüpheniz olmasın ki sahip olduğumuz her şeyi sizlere borçlu olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz. Gücünü yasalardan Türk Polis Teşkilatının bugün nöbetini tutan bizler, aynı vatanseverlik, aynı vazife aşkı ve aynı inançla emanet aldığımız görev bayrağını her zaman elden ele yükseklere taşıma aziz ve kararlılığı içerisinde olacağız" diye konuştu.

Anıt önündeki törenin ardından şehitlik ziyaret edildi. Şehitlerin mezarlarına protokol üyeleri tarafından karanfil bıraktı. - MALATYA