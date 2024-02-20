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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nden eğitim

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çerkezköy ilçesindeki bir tesiste 'KADES Uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun ile En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli jandarma kadın personel, Çerkezköy ilçesindeki bir tesiste "KADES Uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun ile En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Ekiplerce Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde sorumluluk bölgesindeki bir tesis personeline yönelik "KADES Uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun ile En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi icra edildi.

Jandarmanın bu faaliyetine 28 kadın ve 17 erkek katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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