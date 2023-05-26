TAV Technologies, Orta Asya'daki büyümesine Azerbaycan ile devam ediyor

TAV Technologies Orta Asya'da Almatı, Semerkant ve Aktöbe havalimanlarının ardından Azerbaycan'ın Haydar Aliyev Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı. Şirket tarafından geliştirilen "Slot Coordination and Management System (SCMS)" ve "Travel Document Authorization System (TDAS)" adlı dijitalleştirme teknolojileri Haydar Aliyev Havalimanı'nda kullanılacak.

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Technologies tarafından geliştirilen "Slot Coordination and Management System (SCMS)" ve "Travel Document Authorization System (TDAS)" çözümleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Haydar Aliyev Havalimanı'nda kullanılacak. "SCMS" çözümü ile havalimanında slot tahsisi ve yönetim süreçlerinin verimliliği artırılacak, "TDAS" ile pasaport ve seyahat belgeleri kontrolü tamamen otomatik ve dijital hale getirilecek. TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, "Bu proje, şirketimiz için önemli bir kilometre taşı olan Azerbaycan'daki ilk girişimimizi temsil ediyor. İleri teknoloji sistemlerimizin Haydar Aliyev Havalimanı'nın dijitalleşmesine, operasyonel verimliliğin gelişmesine ve yolcu memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Azerbaijan Airlines CJSC (AZAL) Birinci Başkan Vekili Samir Rzayev, "Haydar Aliyev Havalimanı ile TAV Technologies arasındaki işbirliği, yolcu hizmet kalitesini artırmak ve operasyonel verimliliği optimize etmek için ileri teknolojilerin kullanılması konusunda yeni imkanlar sunacaktır. Bu ortaklık aynı zamanda ileri güvenlik sistemlerinin uygulanmasını kolaylaştırarak havalimanı güvenlik önlemlerini artıracak ve yolcu hizmetlerinin akıcı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

Azerbaycan'ın milli havayolu şirketi Azerbaijan Airlines (AZAL) için ana üs olarak hizmet veren Haydar Aliyev Havalimanı, bölgesinde birçok kez en iyi havalimanı olarak seçildi. Son olarak, Skytrax 2023 Dünya Havalimanı Ödülleri'nde "Orta Asya/BDT'de En İyi Bölgesel Havalimanı" kategorisinde ödüllendirilmiş ve ayrıca "Orta Asya ve BDT'de En İyi Havalimanı Personeli" kategorisinde iki sene üst üste aday gösterilmiştir.

Gelişmiş havalimanı teknolojisi çözümleri sağlayan TAV Technologies tarafından geliştirilen "Slot Koordinasyon ve Yönetim Sistemi (SCMS)" ve "Seyahat Belgesi Kontrol Sistemi (TDAS)", havalimanlarında havayolu ve yolcu hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunuyor. "SCMS" havalimanı slot koordinatörlerinin ve kapasite planlayıcılarının kapasite yönetimi ihtiyaçlarını IATA standartlarına tam uyumlu olarak karşılamalarını sağlarken "TDAS" hızlı ve verimli güvenlik kontrol noktası doğrulaması ve havalimanının gelecekteki yolcu hacmini tahmin etmesine yardımcı olan detaylı istatistikler sunuyor. - İSTANBUL