Taksim'de Oteli Boyayan İşçilerin Dağcıları Andıran Görüntüsü

Taksim'de 8 katlı bir otelin dış cephesini boyayan işçilerin dağcıları andıran görüntüsü dikkat çekti. O anlar yürekleri ağza getirirken, işçilerin çalışması kameralara yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda metrelerce yükseklikteki 8 katlı bir otelin dış cephesine tamir ve boya çalışmaları yapan işçiler, dağcıları andıran görüntüleriyle dikkat çekti. İşçilerin zorlu temizliği kameralara yansırken, o anlar yürekleri ağza getirdi. Dakikalarca boya ve onarım yapan işçiler ardından yere inerek bir süre dinlendi ardından temizliğe devam etti. Vatandaşlar ise film sahnelerini andırarak cama tırmanan işçileri izledi.

"Hiçbir zaman tek bir ipe bağlı olmayız"

Yaptıkları işin zorluğunu anlatan iple erişim teknisyeni Serdar Özbey, "İplerimiz polyester statik halattır. Bağlı olduğumuz 2 adet ip vardır. Bir tanesi ana yükümüzü taşır, diğeri de yedek ipimizdir. Onu da göğüsten bağlıyoruz. Göbek ve göğüs olarak iki noktada bağlıyoruz. Yükteki halatımız koptuğu anda düşüş durumunda yedek ipimiz bizi askıda tutuyor. Hiçbir zaman tek bir ipe bağlı olmayız. Her zaman yedeğin yedeği vardır. Bu şekilde ulaşılamayan noktalara erişip boya, tadilat, elektrik işleri gibi her türlü işi detaylı biçimde yapıyoruz. İskele kurulamayan noktalarda iple erişim teknisyenleri bölgeye erişerek gerekli tadilatı ve tamiratı yapabilmektedir. Ayrıca AFAD'ın arama ve kurtarma çalışmalarında da ulaşılamayan noktalarda bizden destek alınıyor. İşin eğitimini bir hafta alıyoruz" dedi. - İSTANBUL